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В Україні збудують 20 атомних енергоблоків

22.04.2023

В Україні закінчилась ера створення атомної генерації за радянською технологією.

“Енергоатом” та американська компанія Holtec International підписали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з малими модульними реакторами (ММР) SMR-160.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ТСН. 

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Йдеться про спорудження до 2029 року на території України до 20 ММР SMR-160. Це легководні реактори під тиском потужністю 160 МВт, які використовують як паливо низькозбагачений уран і мають гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС за американською технологією.

Орієнтовним терміном завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на ХАЕС є 2030 – 2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій. Один енергоблок стане у близько 5 млрд доларів.

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