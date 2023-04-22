СБУ затримала у Лимані дев’ять ворожих агентів (відео)

Служба безпеки викрила дев’ять ворожих поплічників та знайшла схрон з російським озброєнням під час стабілізаційних заходів у Лимані.
Зокрема, СБУ затримала колишнього командира караулу Лиманського центру безпеки громадян, який під час окупації очолив створену загарбниками місцеву «пожежно-рятувальну частину мнс днр».
Також затримано двох колаборантів, які працювали у «відділі внутрішньої політики та взаємодії із ЗМІ» та «відділі земельних відносин». Ще один затриманий був охоронцем «охоронцем міськради».
Наразі їм повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Ще четверо зрадників поширювали у заборонених соцмережах заклики на підтримку окупантів, а 38-річний місцевий житель передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території району.
Крім того, співробітники Служби безпеки виявили схрон з російською зброєю у покинутій приватній будівлі. Там знайшли:
- реактивний піхотний вогнемет «Джміль»;
- гранати Ф-1 та РДГ-2;
- запали до бойових гранат;
- 20 підривачів;
- 30-мм реактивний сигнальний патрон;
- наземний сигнальний патрон;
- 150 набоїв до стрілецької зброї.
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