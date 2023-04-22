Президента Бразилії запросили до України: він натомість направить свого радника

Президент Брализілії Лулу да Сілва направить до Києва свого радника з питань зовнішньої політики Селсо Аморіма. На початку квітня той вже їздив до Москви, де зустрічався з путіним.

Про це повідомив голова генерального секретаріату адміністрації президента країни Марсіо Маседо.

Він розповів, що під час зустрічі з представниками української громади у Лісабоні отримав листа із запрошенням да Сілви до України.

Президент Бразилії листа прочитав і у відповідь підтвердив позицію бразильського уряду щодо «просувань міжнародних зусиль з посередництва миру між росією та Україною» та вирішив направити до Києва свого радника.

Нагадаємо, на початку квітня Лула да Сілва запропонував Україні поступитися окупованим Кримом, щоби припинити війну. Під час візиту до Пекіна 15 квітня він заявив, що США повинні припинити «стимулювати» продовження бойових дій і почати обговорення миру.

Наступного дня вже в Абу-Дабі президент Бразилії стверджував, що війну вирішили почати дві країни — росія та Україна, та запроконував «політичну G20» серед країн, не залучених у російсько-українську війну, аби спробувати покласти край конфлікту.

У Білому домі тоді заявили, що Бразилія повторює російську та китайську пропаганду. В МЗС України ці заяви також назвали неприпустимими і запросили да Сілву до України, щоб він на власні очі побачив сутність російської агресії.

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