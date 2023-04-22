СБУ назвала імена 12 колаборантів на Херсонщині, які фабрикували справи проти українців

СБУ ідентифікувала 12 колаборантів з окупаційного «мвс рф» на Херсонщині, які фабрикували справи проти українців.

Зокрема, 30-річна місцева жителька добровільно погодилась стати «слідчим» в одному з «райвідділів». На цій посаді вона брала участь у незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів та займалася «серійним» фабрикуванням справ.

Також СБУ викрила трьох колишніх правоохоронців, які влаштувалися до створеного загарбниками «експертно-криміналістичного центру». Ця установа відповідала за підробку експертиз у «карних справах» проти українських патріотів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм та іншим фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя у захоплених районах на півдні України. Однак в СБУ наголосили, що знають місця їх перебування ворожих поплічників і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.