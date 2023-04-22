Електроенергія може подорожчати удвічі, але не для всіх — Нацкомісія

Уряд розглядає кілька варіантів зростання тарифів на електроенергію для населення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Костянтин Ущаповський голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Один із базових варіантів передбачає встановлення ціни за кіловат-годину на рівні 2,4-2,8 грн за умови збереження пільгового тарифу 1,44 грн/кВт-год, що наразі діє для місячного споживання до 250 кВт-год. При цьому, за його словами, зараз ринкова ціна складає приблизно 6,2 грн/кВт-год.

«Головне тут — забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту», — наголосив він.

Коли саме може відбутися перегляд тарифів, Ущаповський не уточнив.

Поки тариф на електроенергію для населення становить 1,44 грн/кВт-год за перші 250 кВт-год та 1,68 грн/кВт-год за споживання вище цієї норми. Цей рівень цін залишається чинним до 1 травня.

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