Прикордонники затримали чоловіків, які намагались потрапити в Угорщину на човні

Прикордонники Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які намагались потрапити в Угорщину по річці Тиса.

Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонний наряд відділу «Вилок» помітив, як чоловіки на гумовому човні гребли веслами в бік Угорщини. Порушників швидко наздогнали та повернули на український берег.

За спробу незаконного перетинання кордону чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. У ДПСУ зазначили, що з початку повномасштабної війни на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону з річки Тиса витягнули вже 14 потопельників.

Тим часом на Одещині прикордонники виявили чоловіка, який переодягнувся в жінку, щоб уникнути призову.

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