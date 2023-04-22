В Україну вирушили шість обіцяних танків Leopard 2 з Іспанії

Мадрид відправив в Україну шість із 10 обіцяних бойових танків Leopard 2А4. Вони мають прибути впродовж кількох днів.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє DW.

Політик зазначив, що другий пакет з іще чотирма танками надійде пізніше. Перші шість машин покинули Іспанію 21 квітня на кораблі. Ці танки не експлуатували та тримали на військовій базі в місті Сарагоса, однак для ЗСУ їх відремонтували.

Судно доправить техніку в Польщі, звідки її передадуть Україні. Також в Іспанії пройшли навчання 55 українців, які будуть керувати танками та обслуговувати їх.

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