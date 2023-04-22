У Бєлгороді евакуюють понад 3 тис. людей. Сапери знайшли ще одну авіабомбу

Губернатор Бєлгородської області заявив, що сапери знайшли на місці падіння авіабомби ще один вибухонебезпечний предмет.

У зв’язку з цим в місті евакуюють 17 багатоквартирних будинків в радіусі 200 м, тобто понад 3 тис. людей.

Російські Telegram-канали повідомляють, що причиною є авіабомба ФАБ-500, яка провалилась під землю. Жителів евакуюють, щоб викопати її та знешкодити.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня російський літак Су-34 випадково скинув авіабомбу на житловий квартал у Бєлгороді. В Міноборони росії інцидент назвали «позаштатним сходом авіаційного боєприпасу».

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