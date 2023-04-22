Російські еліти шукають контактів з Україною, щоб мати гарантії безпеки — ГУР

Представники російських еліт шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою», — сказав посадовець.

За його словами, росіяни намагатимуться уникнути притягнення до відповідальності. Зараз це стосується переважно бізнес-еліти, але серед таких людей є й представники Кремля.

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