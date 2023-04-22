Зеленський ввів у дію санкції проти низки фізичних та юридичних осіб

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб з рф та кількох інших країн.

Про це йдеться в указах №235/20223 і №236/2023.

У підсанкційний список потрапили громадяни росії, Швейцарії, Ірану та Республіки Малі. Тут є російський олігарх та член Ради Федерації Сулейман Керімов і його дочка Гульнара, депутат парламенту Малі Мохамед Улд Маталі та шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун, син російського олігарха Іван Потанін, бізнесмен Мурат Алієв та інші.

Серед юридичних осіб, проти яких ввели обмеження, — «Авіакомпанія Далекосхідна КСМ», «Росбанк», «Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв’язку», Центральна виборча комісія рф, декілька партій та інші.

Нагадаємо, Індія призупинила поставки озброєння з росії через американські санкції. Проблема виникла через спосіб оплати.

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