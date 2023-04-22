Росіяни заявили, що висилають з країни 20 німецьких дипломатів

Представниця МЗС росії Марія Захарова заявила, що Москва висилає 20 німецьких дипломатів із країни.

Такий крок нібито є відповіддю на дії Німеччини. В МЗС рф нещодавно повідомили, що Берлін видворює більше 20 російських представників. Хоча в Німеччині про це офіційно поки не заявляли.

У Москві також заявили, що Берлін порушив свою обіцянку не афішувати рішення про висилку дипломатів і розповів інформацію ЗМІ.

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