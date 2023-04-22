Військові, які шукають загиблих бійців ЗСУ, знаходять сотні тіл росіян

Українські військові, які займаються пошуками безвісти зниклих бійців ЗСУ, розповідають, що також знаходять сотні трупів російських окупантів.

Про це повідомляє CNN.

З початку повномасштабного вторгнення пошукові загони виявили тіла майже 500 українських бійців, обстеживши близько 600 населених пунктів. У Генштабі зазначають, що працювати на лінії зіткнення слід тільки військовим, адже територія замінована.

Окрім тіл бійців ЗСУ, українці виявляють і трупи окупантів. За 14 місяців вдалося знайти близько 500 загиблих росіян. Українська сторона організовує їх повернення на територію рф.

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