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Військові, які шукають загиблих бійців ЗСУ, знаходять сотні тіл росіян

22.04.2023

Українські військові, які займаються пошуками безвісти зниклих бійців ЗСУ, розповідають, що також знаходять сотні трупів російських окупантів.

Про це повідомляє CNN.

З початку повномасштабного вторгнення пошукові загони виявили тіла майже 500 українських бійців, обстеживши близько 600 населених пунктів. У Генштабі зазначають, що працювати на лінії зіткнення слід тільки військовим, адже територія замінована.

Окрім тіл бійців ЗСУ, українці виявляють і трупи окупантів. За 14 місяців вдалося знайти близько 500 загиблих росіян. Українська сторона організовує їх повернення на територію рф.

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