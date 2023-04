Стівен Кінг запропонував Маску пожертвувати гроші українському фонду

Письменник Стівен Кінг заявив, що Ілон Маск може передати $8, які платить за галочку верифікації автора у Twitter, фонду Сергія Притули.

«Я думаю, що містер Маск має віддати мою галочку на благодійність. Я рекомендую фонд Притули, який допомагає рятувати життя в Україні. Це лише $8, тому, можливо, містер Маск міг би докласти трохи більше», — написав письменник.

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It’s only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more.

— Stephen King (@StephenKing) April 22, 2023

Сині галочки верифікації у Twitter зробили платними після того, як платформу купив Ілон Маск. Послуга коштує $8. Раніше Стівен Кінг обурився, що має галочку, хоча не платив за неї. Ілон Маск натякнув, що саме він здійснив оплату.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.