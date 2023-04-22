На Миколаївщині дві людини підірвалися на протипіхотній міні

У місті Снігурівка на Миколаївщині 22 квітня двоє цивільних підірвалися на протипіхотній міні.

Про це повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

Інцидент стався поблизу колишнього заводу мінеральних вод. Одного з постраждалих доставлено до місцевої лікарні.

Нагадаємо, 9 квітня в селі Сніжківка Ізюмського району чоловік наступив на міну-«пелюстку» у власному городі, і вона здетонувала.

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