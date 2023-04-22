23 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 23 квітня

В цю дату у світі відзначають Всесвітній день книг і авторського права (ООН). Також останні 10 років на цей день припадає Всесвітня ніч книги. Її започаткували у 2011 році у Великобританії та Ірландії, щоб надихати дорослих людей читати більше та спонукати знаходити для цього час.

Також 23 квітня світ святкує День побачень під місяцем, День німецького пива, День кактусовода, День англійської мови (ООН), Всесвітній день лабораторій та День іспанської мови (ООН).

Яке релігійне свято 23 квітня

Християни 23 квітня вшановують пам’ять Юрія Змієборця. Цей римський воїн з Каппадокії був гвардійцем та сподвижником римського імператора Діоклетіана. Під час гонінь на християн втратив усі посади, але мужньо прийняв смерть, відмовившись зректися своєї віри в Ісуса Христа.

У середньовічній «Золотій легенді» постає як еталон лицаря, переможець дракона, а у живописі зображувався у вигляді воїна-вершника, що вбиває змія списом.

День ангела 23 квітня

Іменини в цей день святкує Африкан, Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.

Які історичні події стались 23 квітня

303 — за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині відрубали голову Георгію Переможцю, який пізніше був канонізований церквою.

1169 — владу в Єгипті захопив Салах ад-Дін.

1185 — попри затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців

1229 — війська короля Кастилії Фернандо III захопили місто Касерес.

1533 — англіканська церква розриває шлюб між Катериною Арагонською та англійським королем Генріхом VIII.

1635 — в Бостоні заснована перша в США публічна школа.

1656 — собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами.

1662 — Коннектикут проголошено Британською колонією.

1896 — у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.

1907 — Джек Лондон відправився в навколосвітню подорож на двощогловому судні.

1916 — ірландські революціонери зайняли ключові будівлі в Дубліні і проголосили незалежність Ірландії від Британської корони.

1918 — проголошений декрет РНК РРФСР «Про націоналізацію зовнішньої торгівлі», який встановлював жорстку державну монополію зовнішньої торгівлі.

1920 — в Антверпені розпочався перший олімпійський турнір з хокею з шайбою.

1928 — Верховний Суд Канади постановив, що жінки не є «персонами» (фізичними особами).

1938 — першим президентом Естонії обрано Костянтина Пятса.

1941 — капітуляція Греції в другій світовій війні.

1950 — війська Чан Кайші повністю евакуювалися з континентального Китаю, залишивши країну під владою комуністів на чолі з Мао Цзедуном.

1959 — створено Спілку журналістів України.

1962 — у США запущено космічну станцію «Ranger-4», котра 26 квітня 1962 року досягла поверхні Місяця.

1969 — Серхана Серхана, убивцю сенатора Роберта Кеннеді (брата покійного президента США Джона Кеннеді), засуджено до страти.

1985 — перший у Китаї ресторан «Макдональдз» відкрився в Пекіні.

1991 — парламент України прийняв закон про свободу совісті.

2005 — в YouTube було опубліковано перше відео з назвою «Я в зоопарку».

Хто народився 23 квітня

1516 — Георг Фабрициус, німецький історик, філолог і поет.

1693 — Вільям Кеслон, англійський гравер, типограф. Розроблені ним шрифти стали основою малюнка багатьох сучасних.

1775 — Вільям Тернер, англійський художник, аквареліст та графік. Британський майстер романтичного живопису.

1804 — Марія Тальйоні, балерина, якій мистецтво балету завдячує танцями на пуантах.

1805 — Йоґан Карл Фридрих Розенкранц, німецький філософ. Дядько німецького математика і астронома Рудольфа Лемана-Фільгеса (1854—1914).

1857 — Руджеро Леонкавалло, італійський композитор.

1858 — Етель Сміт, англійська композиторка, одна з лідерок суфражистського руху, та Макс Планк, німецький фізик, основоположник квантової теорії.

1875 — Уемура Сьоен, японська художниця.

1884 — Іван Шмальгаузен, український і російський біолог, зоолог, теоретик еволюційного вчення, організатор науки, академік АН СРСР (1935).

1891 — Сергій Прокоф’єв, український і радянський композитор, автор 8 опер, 7 балетів, 7 симфоній.

1918 — Моріс Дрюон, французький письменник.

1920 — Григорій Тютюнник, український письменник-прозаїк і поет, старший брат письменника-прозаїка Григора Тютюнника.

1979 — Лаурі Юльонен, вокаліст, лідер і автор більшості пісень фінського рок-гурту The Rasmus, а також сольний виконавець.

2018 — Принц Луї Кембриджський, член британської королівської сім’ї, правнук королеви Єлизавети II.

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