Українські військові, ймовірно, зайшли на лівий берег Херсонщини — ISW

Українські Сили оборони, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Про це свідчать дані, які надали російські «воєнкори», повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона)», — йдеться у звіті.

Ще один військоий блогер-пропагандист стверджує, що російські сили не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона. Також вони втратили контроль над островами на річках Конка і Чайка, розташовані менш ніж за півкілометра на північ від позицій українських військових біля Антонівського мосту.

Аналітики додають, що 20 і 22 квітня російські «воєнкори» заявляли, що ЗСУ вже кілька тижнів утримують позиції на східному березі Херсонщини, встановили там лінії постачання та регулярно здійснюють вилазки. Це свідчить проте, що росіяни, ймовірно не контролюють цей район.

Водночас в ISW наголошують, що росіяни все ще продовжують обороняти такі міські райони, як Олешки та Нова Каховка.

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