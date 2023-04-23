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Україна отримає 111 млн євро на відбудову

23.04.2023

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини розширює свою цивільну підтримку України. В Києві державний секретар з питань розвитку Йохен Фласбарт домовився про подальший пакет, йдеться у його заяві на сайті міністерства.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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Додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро будуть інвестовані Міністерством розвитку, зокрема, у житло для внутрішньо переміщених осіб, а також у підтримку українських муніципалітетів, наприклад, у ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

«Відновлення України буде величезним завданням для країни, її народу і для нас як міжнародної спільноти. І воно вже починається, хоча, на жаль, кінця війни не видно, — заявив державний секретар з питань розвитку Йохен Фласбарт. — Ця довгострокова перспектива і раннє планування є важливими. Ми хочемо показати народу України, що ми продовжуватимемо солідарно стояти на його боці. І ми повинні переконатися, що наша короткострокова підтримка вписується в довгострокову реконструкцію. Ми дивимося на шлях країни до ЄС, на сталі рішення щодо житла для багатьох людей, які насильно втратили свої домівки, на адміністративні реформи і на енергетичне забезпечення України завтрашнього дня, незалежне від росії».

З початку війни Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділило на підтримку України загалом близько 787 мільйонів євро. Загальна цивільна підтримка України з боку уряду Німеччини з початку війни становить близько 3,6 мільярда євро.

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