Українські прикордонники отримали від європейських партнерів ручні рентгенівські сканери.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Українські прикордонники отримали від європейських партнерів ручні рентгенівські сканери Videray PX1, які ускладнять життя контрабандистам. Зайве казати про необхідність такого обладнання на кордоні. Прилад чудово бачить будь-які схованки в особистих речах, автомобілях та, навіть, у спорудах. Тож приховати заборонені предмети або людину більше не вдасться”, – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ також додали, що сканери цілком безпечні для здоров’я. Адже опромінення під час медичної флюорографії дорівнює трьом рокам щоденної роботи з новим сканером.