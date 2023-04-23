Херсонські рятувальники ДСНС отримали тепловізор від міжнародних партнерів

Рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Херсона отримали допомогу від благодійної україно-німецької організації “Ukraine-Hilfe Berlin e.V”. у вигляді тепловізора.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляється на офіційній сторінці Головного управління ДСНС Херсонської області.
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”Ця необхідна річ допоможе нашим вогнеборцям виявляти приховані осередки вогню під час гасіння пожеж”, – йдеться у повідомленні.
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