У Варшаві розповіли про комплексну гуманітарну допомогу Україні в умовах війни

Міжнародні організації, об’єднані в рамках ініціативи World for Ukraine (W4UA), продовжуватимуть надавати гуманітарну допомогу Україні та українцям в умовах російської агресії, адже війна триває і потреби України є значними.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Генеральний консул України в Любліні Олег Куць під час заходу зазначив, що саме Польща і поляки відкрили свої серця і домівки для українців і показали всьому світові приклад, як потрібно діяти. Відтак світ зараз дивиться, з якою рішучістю український та польський народи борються з російською навалою.

“Ми переможемо, бо маємо спільні цілі і цінності, й боремося за свободу і майбутнє наших дітей. І немає такої ціни, яку ми не зможемо заплатити за свободу”, – зазначив Куць.

Він порівняв саміт World for Ukraine (W4UA), що відбувся у грудні в Жешуві і де обговорювалися гуманітарні потреби України, із зустрічами міністрів оборони у Рамштайні щодо надання Україні військової допомоги.

“Ми потребуємо як зброї, так і гуманітарної допомоги для наших людей, для відбудови міст”, – підкреслив генконсул, зауваживши, що Польща є цим головним хабом для відбудови України.

Він наголосив, що саме польським компаніям буде надано пріоритет у повоєнній відбудові України, оскільки Польща була першою країною, яка простягнула руку допомоги Україні.

Куць висловив сподівання, що один з наступних самітів World for Ukraine (W4UA) відбудеться вже у звільненому українському Криму.

Операційний директор Uber Марцін Мочеруг зазначив, що від початку повномасштабної агресії рф компанія, яку він представляє, має значні досягнення. Зокрема, було зібрано понад 44 млн злотих (понад 10 млн дол.), здійснено 350 тис. поїздок таксі для медиків, сімей, які виїжджали зі Львова до польського кордону чи з польського кордону далі, Uber допомагав різним міжнародним організаціям перевозити їжу, найпотрібніші товари в Україні.

“Ця боротьба не завершилася, це – битва за свободу, за майбутнє українських дітей, і ми маємо продовжувати цю боротьбу завдяки гуманітарній допомозі та, сподіваємося, завдяки подальшій відбудові України”, – підкреслив Мочеруг.

Він закликав приватний бізнес далі діяти заради допомоги Україні. За його словами, на даному етапі йдеться не про бізнес, прибутки чи короткотерміновий економічний ефект, а про те, щоб діючи разом, якомога краще допомогти у цій боротьбі українського народу за свою незалежність.

Представниця міжнародної благодійної організації GEM Europe (Global Empowerment Mission) Маджел Вілсон зауважила, що її структура налагодила допомогу вже з другого дня повномасштабного вторгнення рф в Україні. Сьогодні її організація активно діє вздовж усієї лінії фронту, надаючи допомогу людям у небезпечних районах. Зокрема, допомога GEM Europe потрапляє щодня до 100 тис. сімей, а донині нею скористався мільйон осіб в Україні.

Представниця міжнародної медичної асоціації Mediciner Йоанна Юзефяк зазначила, що її організація від початку активно допомагає медикам в Україні, оскільки вони так само важливі, як і армія. “Ми зосередилися на допомозі медикам. Не можемо забувати, що крім зброї, потребуємо також медикаментів. Знаємо, що лікарні в Україні знищені і потребують підтримки”, – зазначила Юзефяк.

Вона додала, що Mediciner вже організував допомогу шпиталю у Тростянці і продовжуватиме активно підтримувати українських медиків.

Представниця медичної асоціації зауважила, що важливими є і довгострокові потреби медицини в Україні та медиків, які також отримують травми і поранення, потребують психологічної допомоги і реабілітації. За її словами, за підтримки американців створено інтернет-платформу, на основі якої надаватиметься психологічна допомога українським лікарям. За її даними, Mediciner також опікується у Польщі дітьми-сиротами з України, а нещодавно на зібрані кошти проведено операцію для дворічного українського хлопчика Максима, завдяки чому малюк зможе ходити.

Між тим Роман Британчук – представник ініціативи SpivDiia (CпівДія), що є онлайн-платформою для доступу до центрів підтримки в усіх регіонах України – зазначив, що вдалося об’єднати інтернет-доступ до різних волонтерських ініціатив, бізнесу та влади для надання гуманітарної допомоги якомога більшій кількості людей. Завдяки SpivDiia вдалося надати підтримку понад 500 тис. українців, у тому числі 60 тис. дітей, зокрема ідеться про надання продуктів харчування, засобів гігієни, пошук роботи, юридичну допомогу чи психологічну реабілітацію.

Усі учасники наголошували на важливості міжнародної платформи – саміту World for Ukraine (W4UA), що дало можливість налагодити ефективнішу допомогу Україні та українцям разом з іншими українськими та міжнародними партнерами.

Під час пресконференції представлено комплексний звіт про гуманітарні, соціальні та економічні потреби України. Він включає висновки з понад 40 дискусійних панелей, презентацій, які відбулися під час першого саміту World for Ukraine (W4UA) у грудні в Ясьонці поблизу Жешува.