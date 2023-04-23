Росіяни вербують добровольців, щоб відкласти відкриту мобілізацію — британська розвідка

Російське міноборони розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців, аби уникнути оголошення нової хвилі відкритої мобілізації.
У рф побоюються невдоволення в суспільстві, яке вона може спричинити, повідомили у Twitter розвідки Міноборони Британії.
Реклама про набір новобранців-добровольців зʼявилася на російських сайтах соціальних мереж, на рекламних щитах і телебаченні.
«Нові оголошення приваблюють чоловічу гордість потенційних новобранців, залучаючи «справжніх чоловіків», а також наголошуючи на фінансових перевагах приєднання», — йдеться в повідомленні.
Тепер за добровольців з російським відомством змагається і ПВК «Вагнер», оскільки доступ до вербування ув’язнених було припинено. У британській розвідці вважають малоймовірним, що міноборони рф таким чином зможе набрати 400 тис. добровольців.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.