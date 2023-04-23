На Вінниччині Польща й Чехія допоможуть відремонтувати геріатричний заклад

Міжнародні партнери долучаться до фінансування ремонту та оснащення Вінницького обласного пансіонату для людей з інвалідністю та осіб похилого віку, який прийняв значну кількість евакуйованих із зони бойових дій.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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Зазначається, що з роботою Вінницького обласного пансіонату людей з інвалідністю та осіб похилого віку, який потребує ремонту, ознайомилися члени делегацій Лодзинського воєводства Республіки Польща та Ліберецького краю Чеської Республіки, які побували у Вінниці 19 квітня.
«Польські та чеські партнери запевнили, що долучаться до реалізації зазначеного проєкту. У співпраці з підприємцями вони розглянуть можливість надати механічні підйомники та доставити інше необхідне обладнання для полегшення роботи персоналу», – йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, за кошти обласного бюджету та за сприяння міжнародної організації «Лікарі без кордонів» у закладі вдалося відремонтувати п’ятий поверх будівлі. Наразі тривають роботи на четвертому поверсі. Обласна влада планує трансформувати пансіонат для людей з інвалідністю та осіб похилого віку. А саме, відмежовуючись від застарілих схем радянської системи перетворити його на місце, де можна буде підтримувати активний стан людей.
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