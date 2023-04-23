Німеччина виділила €3 мільйони на проєкт ЮНІДО з розбудови промислового потенціалу України

Уряд ФРН та Організація Об’єднаних Націй із промислового розвитку (ЮНІДО) підписали у п’ятницю у Відні угоду щодо фінансування Німеччиною на суму €3 мільйони проєкту “Розбудова промислового потенціалу, політика та діагностика для зеленого відновлення України”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Україна вдячна Німеччині за внесок у сумі €3 мільйони для фінансування проєкту ЮНІДО. Маємо розпочати відбудову України вже зараз, не чекаючи на завершення агресивної війни росії проти нашої держави”, – прокоментував підписання угоди український постпред.

Участь у церемонії взяли заступник Генерального директора ЮНІДО Фату Хайдара, постійні представники України та Німеччини, а також співробітники секретаріату Організації.

За словами Цимбалюка, багато держав вже на нинішньому етапі заявили про готовність надати фінансову підтримку на відбудову та відновлення об’єктів енергетичної, транспортної інфраструктури, промисловості, пошкоджених чи взагалі зруйнованих у результаті російських атак.

Проєкт ЮНІДО передбачає проведення досліджень і діагностик у промисловості, підготовку рекомендацій щодо можливого вдосконалення та планування, зокрема у сферах енергоефективності, циркулярної економіки, “зеленої” енергетики, покращення стандартів якості тощо.

Проєкт дозволить визначити необхідні технології, які будуть застосовані під час відбудови, та стане базою для майбутньої глобальної Програми ЮНІДО із зеленого відновлення та післявоєнного будівництва для інклюзивного та сталого промислового розвитку в Україні.