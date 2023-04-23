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Мінкульт створив комісію для перевірки Почаївської лаври

23.04.2023

Міністерство культури та інформаційної політики перевірить використання УПЦ МП обʼєктів Почаївської лаври. Комісію для цього вже створено.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Уже створено комісії з перевірки використання об’єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об’єктів заповідника», — зазначив він.

За словами Ткаченка, Почаївська лавра знаходиться на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Тому процес перевірки там інший.

«Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес», — пояснив міністр.

Ткаченко додав, що зараз відомство перебуває у «цивілізованому діалозі» з представниками московського патріархату у Чернігові.

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