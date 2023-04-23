В ОК «Південь» прокоментували інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Українські військові не підтверджують і не спростовують інформацію американського Інституту вивчення війни про те, що ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде безпечно для військових.

«Дуже складна робота триває, коли треба подолати таку перешкоду, як Дніпро, коли лінія фронту проходить повз широку потужну річку…Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим студентам Інституту вивчення війни», — сказала Гуменюк.

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