Окупанти двічі вдарили по Вугдедару, зруйнувавши багатоповерхівку (фото)

Минулої доби російські окупанти завдали два авіаудари по Вугледару, де зруйнували багатоповерхівку, ще 20 домівок пошкоджено у Бахмуті. За добу в області четверо людей отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.

«На Волноваському напрямку росіяни завдали 2 авіаудари по Вугледару — зруйновано 9-поверхівку. У громаді також пошкоджено приватний будинок в Богоявленці», — розповів він.

Крім того, за його словами, на Донецькому напрямку одна людина поранена в Очеретиному.

«Під вогнем Мар’їнка та околиці Курахового, поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці», — додав очільник регіону.

Також, за даними Кириленка, на Горлівському напрямку відомо про 20 пошкоджених приватних будинків у Бахмуті та 15 — у Торецькій громаді. Під обстрілами також були околиці Соледарської та Часовоярської громад.

Кириленко зазначив, що за 22 квітня стало відомо про ще 4 людей, поранених росіянами: 3 — у Бахмуті та 1 — в Очеретиному.

Зазначимо, що наразі на Вугледарському напрямку ворог активних бойових дій не веде. У ЗСУ говорять, що російські загарбники можуть найближчим часом поновити штурмові дії на Вугледарському напрямку. Зараз окупанти використовують тут тактику випаленої землі, щоб українські військові не могли тримати оборону міста.

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