Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Україні залишаються підтопленими понад 1200 дворогосподарств — ДСНС

23.04.2023

В Україні через весняне підвищення рівня води залишаються підтопленими 1255 домогосподарств.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська)», — йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, зараз гідрологічна ситуація контрольована. Рівень води у річках на півночі країни поступово знижується.

Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

Підтоплено дворогосподарства у наступних областях:

  • Чернігівська — 488,
  • Кіровоградська — 323,
  • Черкаська — 135,
  • Дніпропетровська — 102,
  • Полтавська — 107,
  • Київська — 52 та
  • Волинська — 18.

Також підтоплено 219 будинків:

  • Кіровоградська — 87
  • Дніпропетровська –— 61,
  • Черкаська — 40,
  • Чернігівська — 29 
  • Полтавська — 2

При цьому у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 215 га сільськогосподарських угідь. Також порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (32 — у Чернігівській області та 1 — у Київській).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 