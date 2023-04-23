В Україні залишаються підтопленими понад 1200 дворогосподарств — ДСНС

В Україні через весняне підвищення рівня води залишаються підтопленими 1255 домогосподарств.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська)», — йдеться у повідомленні.
За словами рятувальників, зараз гідрологічна ситуація контрольована. Рівень води у річках на півночі країни поступово знижується.
Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.
Підтоплено дворогосподарства у наступних областях:
- Чернігівська — 488,
- Кіровоградська — 323,
- Черкаська — 135,
- Дніпропетровська — 102,
- Полтавська — 107,
- Київська — 52 та
- Волинська — 18.
Також підтоплено 219 будинків:
- Кіровоградська — 87
- Дніпропетровська –— 61,
- Черкаська — 40,
- Чернігівська — 29
- Полтавська — 2
При цьому у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 215 га сільськогосподарських угідь. Також порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (32 — у Чернігівській області та 1 — у Київській).
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