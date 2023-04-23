В Україні залишаються підтопленими понад 1200 дворогосподарств — ДСНС

В Україні через весняне підвищення рівня води залишаються підтопленими 1255 домогосподарств.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська)», — йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, зараз гідрологічна ситуація контрольована. Рівень води у річках на півночі країни поступово знижується.

Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

Підтоплено дворогосподарства у наступних областях:

Чернігівська — 488,

Кіровоградська — 323,

Черкаська — 135,

Дніпропетровська — 102,

Полтавська — 107,

Київська — 52 та

Волинська — 18.

Також підтоплено 219 будинків:

Кіровоградська — 87

Дніпропетровська –— 61,

Черкаська — 40,

Чернігівська — 29

Полтавська — 2

При цьому у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 215 га сільськогосподарських угідь. Також порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (32 — у Чернігівській області та 1 — у Київській).

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