Країни G7 закликали продовжити та розширити «зернову угоду»

Країни G7 закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Про це йдеться в комюніке міністрів сільського господарства країн-членів групи, пише Reuters.

Зазначається, що росія дала зрозуміти, що не дозволить продовжити угоду після 18 травня, оскільки перелік вимог щодо полегшення її власного експорту зерна та добрив не було виконано.

Документ узгодили після дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі, міністри сільського господарства G7 «визнали важливість» угоди, заявивши: «Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення (Чорноморської зернової ініціативи) BSGI».

«Ми засуджуємо спроби росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської «мілітаризації» продовольства», — йдеться в комюніке.

Також зазначається, що члени G7 «готові» підтримати відновлення і реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

Нагадаємо, 18 березня «зернову угоду» продовжили ще на 120 днів.

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