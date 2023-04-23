На Миколаївщині ліквідовано російський розвідувальний дрон «Мерлін»

У неділю, 23 квітня, у Миколаївській області зенітники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Мерлін».

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Близько 11.50 воїни зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування «Південь» збили російський розвідувальний БпЛА типу «Мерлін».

«Мерлін» — російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

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