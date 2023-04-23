Литовці почали отримувати фейкові листи про відправку на війну в Україну

Жителі Литви почали отримувати фейкові листи від імені Міністерства оборони. Невідомі заявляють, що литовське населення нібито вербують на війну в Україну.

Про це повідомляє LRT.

У фейкових повідомленнях вказується про створення литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Костянтина Острозького, бійців якої нібито відправляють на війну в Україну.

У Міноборони Литви попереджають, що зловмисники використовують для поширення цієї інформації спеціально створений домен kariuomene.com. Вони розсилають листи, в яких вказують, що проходить призов громадян Литви до армії, а після служби їх пошлють воювати в Україну.

У відомстві додають, що литовсько-польсько-українська бригада дійсно існує, проте вона працює за окремим мандатом.

Також у мережі побільшало фейків про міжнародну бригаду, здебільшого їх поширювали російські пропагандисти на своїх порталах. Схожі листи також отримали жителі Польщі.

Нагадаємо, раніше росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у Facebook, аби зневірити українців у перемозі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.