На окупованій частині Донецької області більшість лікарень обслуговують лише загарбників — ЦНС

В населених пунктах на тимчасово окупованій території Донецької області цивільним громадянам майже неможливо отримати медичні послуги. Більшість лікарень приймає лише російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти продовжують переводити цивільні медзаклади на обслуговування військових через збільшення втрат серед особового складу.

Зокрема, у Донецькій області частина закладів вже переведені у формат лікування військових. У Горлівці, Єнакієво, Торецьку, Торезу, Сніжному та інших містах цивільним майже неможливо отримати медичні послуги. Проте до багатьох лікарень росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, аби використовувати їх як живий щит.

До того ж, росіяни бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх, що місцеві партизани передадуть координати українським військовим.

«Водночас навіть ті лікарні, які можуть надавати послуги цивільним — виставляють вимоги до місцевого населення. Так, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу. Для того, аби контролювати процес паспортизації та надання послуг по паспорту, росіяни збільшують кількість медиків, яких привозять з території РФ», — зазначають у ЦНС.

Українців закликають не брати російський паспорт. За необхідності українці в окупації можуть оформити заяву та мати відповідний «документ» на руках. При цьому постійно пропускати чергу на видачу та оновлювати заяву на отримання і саботувати отримання паспорта.

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