У Провідну неділю на Херсонщині окупанти обстріляли кладовище — ОВА

У Бериславському районі Херсонської області у Провідну неділю, 23 квітня, російська артилерія атакувала кладовище.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. На щастя, мирні люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали, що від 4 квітня у Херсонській області діє заборона на відвідування кладовищ та місць поховань. Відповідне рішення ухвалено Радою оборони області.

Нагадаємо 11 квітня окупанти обстріляли Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Херсоні.

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