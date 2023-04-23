У Prozorro з’явився механізм звітності про незбройні оборонні закупівлі: що це означає

З 23 квітня у системі Prozorro запрацювала нова функція — відображення інформації про незбройні оборонні закупівлі.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Це означає, що відсьогодні військові частини та оборонні замовники почнуть публікувати інформацію про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях.

Зокрема оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі:

харчування, речове майно, пальне від 200 тис. грн для товарів і послуг,

1,5 млн грн — робіт.

Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

«У випадку закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл з відповідними розрахунками», — йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун додала, що міністерство працює над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій оборонці зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro.

Директора ДП «Прозорро Микола Ткаченко підкреслив, що оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, найменування постачальника.

Нагадаємо, у січні Міноборони України замовило продукти для військових за завищеними у 2-3 рази цінами.

На фоні скандалу із закупівлею Міноборони харчів для військових міністр Олексій Резніков повідомив, що Хмельницького відсторонили у грудні і звільнили у січні. Також тоді написав заяву про відставку і Шаповал.

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