На АЗС у Харкові влаштували диверсію, внаслідок вибуху люди не постраждали

У суботу, 22 квітня, на АЗС у Харкові невідомі влаштували диверсію.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Інцидент стався близько 22 години. За даними правоохоронців, унаслідок цього люди не постраждали.

Поліція розпочала розслідування за фактом диверсії. Відповідальному загрожує довічне позбавлення волі, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, 21 квітня у Харкові поліція затримала чоловіка, який запускав феєрверки під час повітряної тривоги.

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