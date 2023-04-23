Українцям розповіли, з чого почати пошук зниклих безвісти: алгоритм дій

В Україні розробили алгоритм дій для допомоги родинам зниклих безвісти, які часто не знають, як діяти та до яких органів звертатися з питань, які їх хвилюють.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Мінреінтеграції підготувало алгоритми дій щодо найбільш актуальних питань.

«Алгоритми розроблено на підставі запитів, які надходили на гарячі лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти», — повідомили у міністерстві.

Що робити, якщо не надали сповіщення про зникнення безвісти військовослужбовця

Звернутись до ТЦК і СП за місцем свого проживання з письмовою заявою про видачу сповіщення про зникнення особи безвісти.

Якщо сповіщення видане іншому члену сім’ї, подати заяву про видачу дубліката сповіщення.

Якщо не надано акт службового розслідування

Звернутись до ТЦК і СП за місцем свого проживання з письмовою заявою на адресу ВЧ про видачу копії акта службового розслідування.

У випадку відмови ТЦК і СП прийняти таку заяву — повідомити регіонального координатора Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за місцем свого проживання.

Якщо протягом 30 календарних днів з дати надання заяви до ТЦК і СП акт службового розслідування не отриманий, письмово звернутись із заявою про видачу акта службового розслідування до Генерального штабу Збройних Сил України за адресою: Повітрофлотський проспект, буд. 6, м. Київ, 03168.

Як діяти, якщо до сповіщення ТЦК або до акта службового розслідування внесено помилкові/неправдиві відомості

Звернутись із письмовою заявою до ТЦК і СП за місцем свого проживання про внесення виправлень до сповіщення або акта службового розслідування та надання відповідного документа у новій редакції.

У разі відмови або ненадходження документа з виправленнями звернутись із відповідною скаргою до Генерального штабу Збройних Сил України за адресою: Повітрофлотський проспект, буд. 6, м. Київ, 03168

З більш широким алгоритмом дій можна ознайомитись за посиланням.

Раніше Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, заявив, що за останні дев’ять місяців отримав десятки відео публічних страт українських військових росіянами.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.