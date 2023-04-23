24 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 24 квітня

У понеділок, 24 квітня, День водопровідника і Всесвітній тиждень імунізації та Міжнародний день солідарності молоді.

Яке релігійне свято 24 квітня

24 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Антипа Пергамського. Він був учнем Іоанна Богослова та єпископом Пергамської церкви. Якось він відмовився припинити свою розповідь про Ісуса Христа та поклонитися язичницьким ідолам. Тоді кинули його до храму Артеміди всередину розпеченого вола з міді. Його тіло пізніше таємно поховали християни. В у V столітті над цим місцем возвели храм, куди приходили люди для зцілення.

День ангела 24 квітня

Іменини в цей день святкують Микола, Антип, Прохор, Петро, Олександр, Горацій, Яків, Людмила.

Які історичні події стались 24 квітня

1479 — Тутмос III сідає на трон Єгипту, хоча фактична влада все більше переходила до рук Хатшепсут;

1184 — відповідно до датування Ератосфена та Аполлодора Афінського цього дня грецькі воїни змогли пробратись в Трою за допомогою троянського коня;

1333 — відбулася коронація Казимира III Великого і його дружини Альдони у Вавельському кафедральному соборі в Кракові;

1521 — в Іспанії страчують Хуана де Паділья, провідника повстання іспанської шляхти проти імператора Карла V;

1558 — королева Шотландії Марія I одружується з дофіном французьким Франсуа;

1617 — на мості Лувра за наказом короля Людовика XIII вбивають фактичного правителя Франції маркіза Кончіні;

1646 — укладають Ужгородську церковну унію;

1704 — у Бостоні починає видаватись Boston News-Letter, перша регулярна газета колоніального періоду США;

1800 — дата заснування Бібліотеки Конгресу США президентом Джоном Адамсом, який виділив $5 тис. на закупівлю книг;

1833 — у США запатентували газовану воду;

1846 — розпочинається американо-мексиканська війна;

1891 — в Італії скасовують вибори за партійними списками;

1895 — Джошуа Слокам розпочинає перше у світі поодиноке навколосвітнє плавання;

1921 — терористи вбивають міністра зовнішніх справ Німеччини Вальтера Ратенау;

1949 — у Києві урочисто відкривають літературно-художній музей Тараса Шевченка;

1953 — англійська королева Єлизавета II надає лицарський титул Вінстону Черчиллю;

1962 — у США здійснюють першу телетрансляцію з тихоокеанського узбережжя на атлантичне;

1984 — у Сан-Франциско компанія «Apple» анонсувала свій портативний комп’ютер Apple II вагою 6 кг і розміром з валізу;

1985 — Верховний Суд Канади визнає законною роботу магазинів у неділю;

1990 — на орбіту Землі доставили телескоп Габбла;

1992 — створена Федеративна Республіка Югославія (Сербія і Чорногорія);

1999 — на засіданні у Вашингтоні рада НАТО приймає нову стратегічну концепцію, що дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав людини будь-де у Європі;

2005 — інавгурація папи Бенедикта XVI;

2006 — скоєно терористичні акти в єгипетському курорті Дахаб.

Хто народився 24 квітня

1581 — французький монах, католицький святий Вінсент де Поль;

1880 — винахідник застібки-блискавки Гідеон Сундбек;

1920 — український письменник Дмитро Білоус;

1942 — американська співачка й акторка Барбра Стрейзанд;

1955 — український журналіст, письменник Балабко Олександр Васильович;

1955 — український журналіст, телеведучий Юрій Макаров.

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