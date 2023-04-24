Карта бойових дій в Україні станом на 24 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 24 квітня. Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких відбито близько ворожих 60 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою.

На Куп’янському та Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом доби противник

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат.

На Мар’їнському напрямку протягом доби відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку,

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Мерлін» та 1 — «Орлан-10», а також 8 дронів-камікадзе типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

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