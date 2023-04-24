Севастополь вночі атакували надводні безпілотники

У ніч на 24 квітня окупований Севастополь атакували надводні безпілотники. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв.
За його словами, атака розпочалася з 3:30 години ночі. Ціллю дронів стали кораблі Чорноморського флоту рф на зовнішньому рейді.
Развожаєв традиційно стверджує, що атаку було відбито. Нібито один дрон знищили, а другий вибухнув сам.
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