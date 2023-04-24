Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 24 квітня

Сили оборони за минулу добу знищили 660 окупантів, 12 артилерійських систем та 8 дронів-камікадзе «Ланцет».
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 24 квітня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
- танки — 3683 (+8),
- бойові броньовані машини — 7139 (+8),
- артилерійські системи — 2849 (+12),
- РСЗВ — 539 (+0),
- засоби ППО — 289 (+0),
- літаки — 308 (+0),
- гелікоптери — 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2413 (+11),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5753 (+23),
- спеціальна техніка — 339 (+0).
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