Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 24 квітня

Сили оборони за минулу добу знищили 660 окупантів, 12 артилерійських систем та 8 дронів-камікадзе «Ланцет».

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 24 квітня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,

танки — 3683 (+8),

бойові броньовані машини — 7139 (+8),

артилерійські системи — 2849 (+12),

РСЗВ — 539 (+0),

засоби ППО — 289 (+0),

літаки — 308 (+0),

гелікоптери — 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2413 (+11),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 5753 (+23),

спеціальна техніка — 339 (+0).

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