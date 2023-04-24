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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 24 квітня

24.04.2023

Сили оборони за минулу добу знищили 660 окупантів, 12 артилерійських систем та 8 дронів-камікадзе «Ланцет».

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 24 квітня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
  • танки — 3683 (+8),
  • бойові броньовані машини — 7139 (+8),
  • артилерійські системи — 2849 (+12),
  • РСЗВ — 539 (+0),
  • засоби ППО — 289 (+0),
  • літаки — 308 (+0),
  • гелікоптери — 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2413 (+11),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5753 (+23),
  • спеціальна техніка — 339 (+0).

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