Під Москвою впав дрон з 17 кг вибухівки (фото)

23 квітня поблизу Москви впав невідомий безпілотник з 17 кг вибухівки.Telegram-канал Мash пише, що дрон знайшли у селищі імені Воровського біля міста Ногінська на захід від столиці рф.

За даними Baza, безпілотник довжиною 3,5 м ніс 30 брикетів масою по 570 грам з вибухівкою С4.

Видання стверджує, що це був український БПЛА UJ-22 Airborn. За однією з версій у нього закінчилося палива, а за іншою — дрон зачепився за електромережі.

Нагадаємо, подібний дрон не вперше долетів до околиць Москви. 28 лютого він впав за 110 км від столиці рф.

Цього разу відстань від місця падіння до Москви становила усього 45 км, а до кордону з Україною — близько 520 км.

Що відомо про дрони UJ-22 Airborn

UJ-22 Airborne — це ударний дрон, розроблений , вперше продемонстрований компанією “УкрДжет” на виставці «Зброя та Безпека» у 2021 році.

За даними розробника, він може нести корисне навантаження вагою до 20 кг та має максимальний радіус дії у 800 км, тобто може подолати до 1600 км в один бік. Дистанційне керування БПЛА з наземної станції можливе на відстані до 100 км.

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