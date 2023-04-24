У 2023 році цілком реально повернути контроль над усім кордоном — Буданов

Повернення контролю України над своїми кордонами станом на 1991 рік — цілком досяжне завдання до кінця поточного року. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна.

Він заявив, що завершити війну можна «виключно одним шляхом — це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року».

«Неможливо, нереально вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій», — наголосив він.

На уточнююче запитання, чи можна виконати це завдання у 2023 році, Буданов відповів: Цілком».

При цьому голова ГУР ухилився від прямої відповіді на запитання, чи вважає він реалістиними озвучені раніше плани «зайти у Крим до літа».

«Десь зараз ми маємо повернути всю територію, з часом. Час у нас ще є», — сказав розвідник.

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