Співачка KOLA презентувала нову пісню “Інші ми” про цінність змін у житті людини

21 квітня вийшла нова композиція ліричної душі KOLA під назвою «Інші ми». Ця пісня про зміни, які відбуваються в житті кожної людини, у глобальному світі в цілому, та важливість їх сприйняття.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

Читай також: За численними проханнями глядачів Оля Полякова оголосила про додаткові концерти в Києві

Розвиток технологій, діджиталізація та поява штучного інтелекту сильно впливає на життя, гостро відчувається швидкоплинність часу. Вирій подій дає свої ознаки, в життя приходять нові люди, хтось навпаки з нього йде, з’являються нові можливості, знецінюються раніше важливі речі. Головне завдання кожного – гідно реагувати на зміни, зберігати внутрішній спокій та свою особистість. Пісня «Інші ми» закликає цінувати те хороше, що трапляється впродовж життєвого шляху, бути вдячним долі за людей, з якими виникає бажання будувати плани, дивитися з надією у майбутнє.

«Сьогодні ми цінуємо один одного і не розкидуємося словами, як раніше, бо кожне слово – це зброя. Ти не тільки дуже цінуєш людину, її погляд, почуття і не тільки фільтруєш погані слова, але й намагаєшся казати якомога більше добрих слів та слів кохання. Бо слова насправді дуже важливі, так само як і дії, це щастя, коли слова не розходяться з діями. Кожен з нас в змозі створювати взаємини, побудовані на повазі, коханні та цінуванні кожного подиху людини.

Взагалі світ став іншим сьогодні, все життя переходить у якусь віртуальну реальність, до речі, саме тому ми і використали ШІ у відео, бо раніше навіть уявити не могли про таке. Змінилось все, не тільки люди, але найголовніше – це не загубити себе у вирі подій, залишатися хорошою людиною, контролювати емоції, розвиватися і не забувати про реальне життя, відкладати частіше телефон та проводити більше часу з рідними», – прокоментувала прем’єру співачка.

Динамічний характер біту не нівелює ніжність та глибину композиції. Контраст притаманного KOLA ліричного виконання з ритмічним супроводом надає пісні особливого нового звучання.