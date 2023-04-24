Україна отримала від Польщі майже 1,5 тис. тонн енергообладнання

З травня 2022 року із Польщі до України надійшло 80 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Йдеться про близько 1,5 тисячі тонн обладнання, повідомляє Міністерство енергетики України.

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За даними Міненерго, лише за останній тиждень надійшло 12 вантажів загальною вагою 174 т. Серед наданого устаткування – генератори, трансформатори, ізолятори, залізобетонні опори, електричний кабель, а також системи аварійного живлення, роз’єднувачі та інші матеріали, необхідні для ремонтних робіт.

«Усі види матеріалів, які передали польські партнери, використовуються українськими енергетиками для якомога оперативнішого відновлення об’єктів, що постраждали від російських атак. Дуже важливою є робота логістичного хабу rescEU у Польщі, який акумулює гуманітарну допомогу з усієї Європи та швидко передає її в Україну», – підкреслив очільник відомства Герман Галущенко.