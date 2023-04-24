У Страсбурзі починається весняна сесія ПАРЄ: обговорять примусове вивезення українських дітей до Росії

У Страсбурзі розпочинається перший день весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка триватиме 24-28 квітня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“.

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Серед іншого, у порядку денному сесії – термінові дебати на тему “Становище українського цивільного населення, включно з дітьми, яке примусово переміщують або переводять до РФ або українських територій під фактичним контролем РФ”. У обговоренні дистанційно візьме участь перша леді України Олена Зеленська.

Як повідомляли, це обговорення заплановане на четвер, 27 квітня.

Крім того, 25 квітня ПАРЄ організує публічні слухання на тему “Відсторонення атлетів з Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх”.

Також заплановані дебати “Роль Росії у збільшенні напруги у Республіці Молдова”.

Обговорять і стратегії підготовки та реагування на потенційні майбутні природні катастрофи у контексті останніх руйнівних землетрусів в Туреччині та Сирії.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович представить свій щорічний звіт про діяльність за 2022 рік, а генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведе годину запитань.