Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Страсбурзі починається весняна сесія ПАРЄ: обговорять примусове вивезення українських дітей до Росії

24.04.2023

У Страсбурзі розпочинається перший день весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка триватиме 24-28 квітня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“.

Читай також: Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою

Серед іншого, у порядку денному сесії – термінові дебати на тему “Становище українського цивільного населення, включно з дітьми, яке примусово переміщують або переводять до РФ або українських територій під фактичним контролем РФ”. У обговоренні дистанційно візьме участь перша леді України Олена Зеленська.

Як повідомляли, це обговорення заплановане на четвер, 27 квітня

Крім того, 25 квітня ПАРЄ організує публічні слухання на тему “Відсторонення атлетів з Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх”. 

Також заплановані дебати “Роль Росії у збільшенні напруги у Республіці Молдова”.

Обговорять і стратегії підготовки та реагування на потенційні майбутні природні катастрофи у контексті останніх руйнівних землетрусів в Туреччині та Сирії. 

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович представить свій щорічний звіт про діяльність за 2022 рік, а генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведе годину запитань.

  • Збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни складають $8,7 млрд
  • Німеччина виділила €3 мільйони на проєкт ЮНІДО з розбудови промислового потенціалу України
  • На Вінниччині Польща й Чехія допоможуть відремонтувати геріатричний заклад
  • У Варшаві розповіли про комплексну гуманітарну допомогу Україні в умовах війни
  • Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
  • USAID надасть 367 мільйонів грн на підтримку українського агросектору
  • Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України
  • Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіт
  • Франція планує збудувати на Чернігівщині реабілітаційний центр для захисників
 