У 2022 році військові видатки України зросли на 640%: це історичний рекорд — SIPRI

Військові витрати в усьому світі за підсумкам 2022 року зросли на 3,7% до рекордних $2,24 трлн. Найбільше зростання відбулося в Україні.

Про це йдеться звіті Стокгольмського інститутом дослідження проблем миру (SIPRI).

Найбільш відчутно у відсотковому відношенні військові витрати у 2022 році виросли у Центральній та Західній Європі — наприклад, у Фінляндії — на 36%, Литві — 27%, Швеції — 2%), Польщі — на 11%. (+11%). Загалом у цих регіонах видатки на військову сферу вперше перевищили рівень 1989 року, коли завершувалася «холодна війна».

Військові видатки України у 2022 році становили $44 млрд (34% від ВВП). Вони зросли за рік на 640% — це рекордний показник в історії досліджень SIPRI.

Які країни найбільше витрачають на військову сферу

Сполучені Штати, Китай та росія і надалі витрачають найбільше у цій сфері — на них припадає 56% зальносвітових військових витрат.

Видатки США зросли на 0,7% та склали $877 млрд. $295 млрд з цієї суми витратили на військові операції та технічне обслуговування, $264 млрд — на закупки та дослідження і ще $167 млрд — на військовий персонал. На військову допомогу Україні витратили $19,9 млрд.

Загалом країни НАТО витратили на сферу оборони $1,232 трлн, що на 0,9% за рівень 2021 року.

Китай витратив на військову сферу $292 млрд (ріст на 4,2%), а росія $86,4 млрд (ріст на 9,2%).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.