“Буча: Lacrimosa”. У Бучі відбудеться меморіальний концерт Національного будинку музики

25 квітня в бучанському Храмі Андрія Первозванного відбудеться меморіальний концерт «Буча: Lacrimosa». Колектив Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики віддасть шану пам’яті всім, хто став жертвою воєнного злочину Росії проти України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.
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В знак солідарності цивілізованого світу з Україною прозвучать духовні твори видатних сучасних композиторів Арво Пярта (Естонія) та Вікторії Польової (Україна).
Буча – героїчне місто, яке продемонструвало всьому світу звірячу сутність агресора. У травні 2022 року після деокупації Київщини Національний будинок музики започаткував меморіальну акцію у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного, на території якого було масове поховання цивільних, вбитих російськими військовими під час окупації Бучі.
Початок події о 14.00, вхід вільний.
Програма:
Вікторія Польова. Кантата «No man is an island» («Немає людини, яка була б як острів») на текст Донна Джона.
Арво Пярт. «My heart’s in the highlands» («Моє серце в горах») на текст Роберта Бернза.
Вікторія Польова. «Bucha. Lacrimosa»
Арво Пярт. «Salve Regina»
Виконавці:
LIATOSHYNSKYI CAPELLA
Богдан Пліш / диригент
Солісти:
Назарій Пилатюк / скрипка
Тетяна Войнаровська / скрипка
Микола Іванов / альт
Тетяна Гречанівська / віолончель
Владислава Приймачук / мецо-сопрано
Роман Меліш / контратенор
Дмитро Таванець / орган
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