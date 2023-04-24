“Буча: Lacrimosa”. У Бучі відбудеться меморіальний концерт Національного будинку музики

25 квітня в бучанському Храмі Андрія Первозванного відбудеться меморіальний концерт «Буча: Lacrimosa». Колектив Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики віддасть шану пам’яті всім, хто став жертвою воєнного злочину Росії проти України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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В знак солідарності цивілізованого світу з Україною прозвучать духовні твори видатних сучасних композиторів Арво Пярта (Естонія) та Вікторії Польової (Україна).

Буча – героїчне місто, яке продемонструвало всьому світу звірячу сутність агресора. У травні 2022 року після деокупації Київщини Національний будинок музики започаткував меморіальну акцію у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного, на території якого було масове поховання цивільних, вбитих російськими військовими під час окупації Бучі.

Початок події о 14.00, вхід вільний.

Програма:

Вікторія Польова. Кантата «No man is an island» («Немає людини, яка була б як острів») на текст Донна Джона.

Арво Пярт. «My heart’s in the highlands» («Моє серце в горах») на текст Роберта Бернза.

Вікторія Польова. «Bucha. Lacrimosa»

Арво Пярт. «Salve Regina»

Виконавці:

LIATOSHYNSKYI CAPELLA

Богдан Пліш / диригент

Солісти:

Назарій Пилатюк / скрипка

Тетяна Войнаровська / скрипка

Микола Іванов / альт

Тетяна Гречанівська / віолончель

Владислава Приймачук / мецо-сопрано

Роман Меліш / контратенор

Дмитро Таванець / орган