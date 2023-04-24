Японія допоможе відновити два дитячі садочки у Чернігові

В Чернігові відновлять будівлі дитячих садочків №4 та 72, які були сильно пошкоджені російськими обстрілами. Для цього управління освіти підписало тристоронній меморандум з компанією «Буденергомонтаж» та японською організацією «Peace Winds Japan», яка займається підтримкою людей, що перебувають у зоні бойових дій.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє телеканал «Новий Чернігів».
Читай також: Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
– Зважаючи на обмеження міського бюджету, в напрямку співпраці з донорськими організаціями управління веде дуже активну роботу, і багато проектів таких як сьогодні підписали угоду з представниками Японії, то йде співпраця з іншими фондами, які представляють і Британію, і європейські країни, і також підтримують відновлення закладів дошкільної освіти, – зазначив начальник управління освіти ЧМР Василь Білогура.
«Peace Winds Japan» профінансує відбудову садочків, мова йде про близько 20 мільйонів гривень. Представники цієї організації вже приїжджали до Чернігова минулого року, і були вражені як масштабами руйнувань, так і прагненням чернігівців все відбудувати.
– Ми відвідали ряд шкіл під час минулорічного візиту до Чернігова. Побачили, що будівлі пошкоджені російськими атаками, ми бачили страждання дітей. І ми подумали, що можемо зробити що-небудь для них. Нас також вразила активність чернігівців у відновленні міста. Нам здалася хорошою ідея залучити японські кошти, щоб втілити цей проект у реальність і допомогти жителям Чернігова, – розповів директор «Peace Winds Japan» в Україні Айджі Оцука.
Допомагали налагоджувати контакт між «Peace Winds Japan» та міською владою представники чернігівської компанії, яка співпрацює з японцями ще з березня минулого року.
– В цілому я бачу дуже велику перспективу щоб робити подальші кроки для допомоги лікарням, освіті і допомоги в цілому Чернігову. Ідей багато, але треба зробити цей крок і зробити його дуже правильно, – підкреслив власник компанії «Collar» Юрій Синиця.
Ремонтом садочків займатиметься фірма «Буденергомонтаж». «Peace Winds Japan» самі визначили підрядника шляхом тендеру за європейськими стандартами. Представники фірми мають досвід міжнародної співпраці – разом з Міжнародним медичним корпусом відновлювали в Чернігові 2 міську лікарню та робили тимчасовий туберкульозний диспансер.
Всі роботи з відновлення 4-го та 72-го садочків підрядник має завершити до 1 вересня цього року.
- Збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни складають $8,7 млрд
- Німеччина виділила €3 мільйони на проєкт ЮНІДО з розбудови промислового потенціалу України
- На Вінниччині Польща й Чехія допоможуть відремонтувати геріатричний заклад
- У Варшаві розповіли про комплексну гуманітарну допомогу Україні в умовах війни
- Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
- USAID надасть 367 мільйонів грн на підтримку українського агросектору
- Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України
- Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіт
- Франція планує збудувати на Чернігівщині реабілітаційний центр для захисників