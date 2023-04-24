Японія допоможе відновити два дитячі садочки у Чернігові

В Чернігові відновлять будівлі дитячих садочків №4 та 72, які були сильно пошкоджені російськими обстрілами. Для цього управління освіти підписало тристоронній меморандум з компанією «Буденергомонтаж» та японською організацією «Peace Winds Japan», яка займається підтримкою людей, що перебувають у зоні бойових дій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє телеканал «Новий Чернігів».

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– Зважаючи на обмеження міського бюджету, в напрямку співпраці з донорськими організаціями управління веде дуже активну роботу, і багато проектів таких як сьогодні підписали угоду з представниками Японії, то йде співпраця з іншими фондами, які представляють і Британію, і європейські країни, і також підтримують відновлення закладів дошкільної освіти, – зазначив начальник управління освіти ЧМР Василь Білогура.

«Peace Winds Japan» профінансує відбудову садочків, мова йде про близько 20 мільйонів гривень. Представники цієї організації вже приїжджали до Чернігова минулого року, і були вражені як масштабами руйнувань, так і прагненням чернігівців все відбудувати.

– Ми відвідали ряд шкіл під час минулорічного візиту до Чернігова. Побачили, що будівлі пошкоджені російськими атаками, ми бачили страждання дітей. І ми подумали, що можемо зробити що-небудь для них. Нас також вразила активність чернігівців у відновленні міста. Нам здалася хорошою ідея залучити японські кошти, щоб втілити цей проект у реальність і допомогти жителям Чернігова, – розповів директор «Peace Winds Japan» в Україні Айджі Оцука.

Допомагали налагоджувати контакт між «Peace Winds Japan» та міською владою представники чернігівської компанії, яка співпрацює з японцями ще з березня минулого року.

– В цілому я бачу дуже велику перспективу щоб робити подальші кроки для допомоги лікарням, освіті і допомоги в цілому Чернігову. Ідей багато, але треба зробити цей крок і зробити його дуже правильно, – підкреслив власник компанії «Collar» Юрій Синиця.

Ремонтом садочків займатиметься фірма «Буденергомонтаж». «Peace Winds Japan» самі визначили підрядника шляхом тендеру за європейськими стандартами. Представники фірми мають досвід міжнародної співпраці – разом з Міжнародним медичним корпусом відновлювали в Чернігові 2 міську лікарню та робили тимчасовий туберкульозний диспансер.

Всі роботи з відновлення 4-го та 72-го садочків підрядник має завершити до 1 вересня цього року.