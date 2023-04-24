Агентство відновлення і корпорація CDF розпочинають проєкт для поліпшення логістики в Україні

Агентство відновлення та корпорація The Conflict and Development Foundation (CDF) підписали меморандум про початок проєкту «Модульний міст», спрямований на покращення логістики пріоритетними дорогами України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Цей проєкт — потужна підтримка невідкладного відновлення транспортної інфраструктури України американськими партнерами. Модульні конструкції надзвичайно варіативні, придатні для багаторазового використання та легко збираються. Наприклад, щоб змонтувати 1 переправу, достатньо команди з 5-10 осіб. Так само просто конструкцію можна демонтувати і перевлаштувати на іншій локації», – зазначив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
У межах проєкту CDF профінансує постачання 9 модульних мостів. Корпорація придбає необхідне мостове обладнання у компанії Acrow Corporation, яка спеціалізується на виробництві модульних і тимчасових мостів для будівництва та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Вони будуть встановлені на місці зруйнованих мостів і допоможуть налагодити логістику пріоритетними дорогами у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.
CDF також профінансує навчання українських фахівців особливостям монтажу мостів від компанії-виробника. Інструктори Acrow мають досвід роботи зі спорудження мостів в Афганістані.
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