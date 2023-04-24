Китай запевнив, що поважає суверенітет усіх пострадянських держав

Китай поважає суверенний статус держав усіх держав, які до 1991 року входили до складу СРСР. У цьому запевнила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи скандальну заяву китайського посла у Франції, пише Reuters.

«Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу», — наголосила вона та додала, що після розпаду СРСР Китай одним із першим встановив дипломатичні відносини з новини державами.

Мао Нін також зазначила, що КНР поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН.

На уточнююче запитання, чи вважає Китай Україну суверенною державою, вона сказала, що позиція КНР у цьому питанні «об’єктивна та справедлива», і додала, що лише суверенні держави можуть бути членами ООН.

«Країна, яку ви згадали, є повноправним членом Організації Об’єднаних націй», — заявила речниця МЗС.

При цьому вона не засудила слова китайського посла у Франції, які робив зовсім протилежні заяви.

Нагадаємо, 22 квітня посол Китаю Лу Шае в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що пострадянські країни нібито «не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни». На запитання, чий Крим, він відповів, що «це складне питання», і, що окупований півострів був «російським спочатку».

Посол України у Франції Вадим Омельченко після цього заявив, у Шае або проблеми з географією, або він ігнорує позицію Пекіну щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН.

Заяву китайського дипломата гостро розкритикували в МЗС Естнонії, Литви, Франції та керівництві ЄС. Водночас 80 депутатів Європарламенту закликали Париж оголосили Лу Шае персоною нон грата.

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