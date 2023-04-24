СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні Даудову

У понеділок, 24 квітня, Служба безпеки України повідомила про підозру голові парламенту Чеченської республіки рф Магомеду Даудову, який причетний до окупації частини території України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Даудов входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення війни проти України.

«Даудов з травня минулого року займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань рф, які дислокуються на території північного Кавказу. Саме за його безпосередньої участі було створено «78-й моторизований полк спеціального призначення «північ-ахмат»», а також батальйони «південь-ахмат», «захід-ахмат» та «схід-ахмат», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, «мобілізовані» проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки.

«Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей», — зазначають в СБУ.

Спецслужби також встановили, що Даудов упродовж липня – листопада 2022 року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя.

«Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів «кадирівців» і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони», — розповіли у пресслужбі.

Даудову повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

здійснення пособництва у веденні агресивної війни;

здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб;

поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

«Наразі фігурант перебуває на території росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності», — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ ідентифікувала комбата росгвардії, який віддавав наказ труїти українців у «газових камерах».

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